Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 1 de septiembre, la temperatura rondará entre 10 y 20; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 1 de septiembre el cielo estará None parcialmente nublado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta se presentaría sin lluvias, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 33 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:34 y se pone a las 19:09.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado con bruma y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del n a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
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