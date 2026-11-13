Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 14 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 20 y 31; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 14 de noviembre el cielo estará nublado con tormenta débil por la mañana y la temperatura rondará entre 26 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:27 y se pone a las 19:44.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 31 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.