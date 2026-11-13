Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de noviembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 14 de noviembre el cielo estará nublado con tormenta débil por la mañana y la temperatura rondará entre 26 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:27 y se pone a las 19:44.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 31 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima: