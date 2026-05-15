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Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 16 de mayo, la temperatura rondará entre 8 y 19; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 16 de mayo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 16 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 16 de mayo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 75 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:51 y se pone a las 18:45.

Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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