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Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 19 de septiembre, la temperatura rondará entre 9 y 26; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 19 de septiembre
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 19 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 19 de septiembre el cielo estará None algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta se presentaría sin lluvias, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:15 y se pone a las 19:16.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado con bruma y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del no a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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