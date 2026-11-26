Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 27 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 15 y 26; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 27 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del E correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 79 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:24 y se pone a las 19:53.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará chaparrones y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del O a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.
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