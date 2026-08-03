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Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 4 de agosto, la temperatura rondará entre 13 y 25; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 4 de agosto
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 4 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 4 de agosto el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:57 y se pone a las 18:59.

Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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