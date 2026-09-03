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Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 4 de septiembre, la temperatura rondará entre 9 y 21; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 4 de septiembre
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 4 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 4 de septiembre el cielo estará None algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta se presentaría sin lluvias, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 22 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:31 y se pone a las 19:10.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None ligeramente nublado y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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