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Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 6 de octubre, la temperatura rondará entre 13 y 24; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 6 de octubre
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 6 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 6 de octubre el cielo estará None cubierto con llovizna por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:57 y se pone a las 19:22.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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