Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 7 de octubre, la temperatura rondará entre 13 y 27; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 7 de octubre el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta se presentaría sin lluvias, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 46 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:56 y se pone a las 19:23.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del no a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.
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