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Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 1 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 17 y 31; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de San Juan para el 1 de noviembre
El pronóstico del tiempo para ciudad de San Juan para el 1 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 1 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 25 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:38 y se pone a las 19:57.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado con tormenta débil y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 31 grados.

A la noche, el clima rondará los 27 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
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Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
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