Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 15 de agosto el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 4 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:10 y se pone a las 19:06.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: