Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 16 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 41 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:54 y se pone a las 19:45.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del S a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.