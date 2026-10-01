Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 2 de octubre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:11 y se pone a las 19:35.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None ventoso y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 32 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del o a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima: