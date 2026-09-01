Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 2 de septiembre, la temperatura rondará entre 10 y 28; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de San Juan para el 2 de septiembre
El pronóstico del tiempo para ciudad de San Juan para el 2 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 2 de septiembre el cielo estará None despejado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan se presentaría sin lluvias, y los vientos del no correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 19 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:50 y se pone a las 19:17.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Más leídas
  1. El juez más poderoso de Brasil quedó en el centro de un escándalo sin precedente por un banquero preso
    1

    El juez más poderoso de Brasil quedó en el centro de un escándalo sin precedente por un banquero preso

  2. Mel Gibson, otra vez en problemas por su actitud captada en un video que se hizo viral
    2

    Mel Gibson, otra vez en problemas por un gesto captado en un video que se hizo viral: “Decepcionante”

  3. Una argentina especialista en galaxias fue galardonada con el “Nobel” de Astrofísica
    3

    “Lo máximo a lo que se puede llegar”: una argentina especialista en galaxias fue galardonada con el “Nobel” de Astrofísica

  4. El dueño de “la gaseosa del pueblo” fue procesado por presunta evasión tributaria
    4

    El dueño de Manaos fue procesado por presunta evasión tributaria