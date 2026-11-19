Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 20 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 16 y 27; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 20 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan se presentaría sin lluvias, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 33 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:25 y se pone a las 20:14.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del S a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
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