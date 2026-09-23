Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 24 de septiembre, la temperatura rondará entre 16 y 35; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 24 de septiembre el cielo estará None ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan se presentaría sin lluvias, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 19 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:22 y se pone a las 19:30.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None ventoso y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 35 grados.
A la noche, el clima rondará los 27 grados, mientras que los vientos serán del o a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
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