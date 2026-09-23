El Reino Unido respondió el discurso de Milei ante la ONU y rechazó negociar la soberanía de Malvinas sin aval isleño

La delegación británica en la ONU respondió al discurso de Javier Milei ante la Asamblea General y reafirmó no tener dudas sobre su soberanía allí. Horas antes, el jefe de Estado argentino había instado al Reino Unido a dialogar para encontrar una solución pacífica vinculada a Islas Malvinas.

A través de un comunicado, que divulgaron a través de la red social X, el comité insistió en que cualquier discusión sobre el futuro de los territorios dependerá de la voluntad de sus habitantes. Por último, rechazó las medidas impulsadas por la administración Milei respecto de la explotación de recursos naturales en la zona.

“El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre su soberanía sobre las Islas Falkland y Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur, así como sobre las áreas marítimas circundantes de ambos territorios”, reza el texto.

La reacción del Reino Unido al discurso de Milei sobre Malvinas ante la ONU

Londres puntualizó en que su posición se apoya en el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas, un argumento que históricamente ha utilizado para rechazar el reclamo argentino. Según la declaración, ese derecho está reconocido por la Carta de las Naciones Unidas y por los principales pactos internacionales sobre derechos humanos.

La respuesta británica también apunta contra la estrategia diplomática argentina. De acuerdo con el escrito, Buenos Aires “continúa negando” que el principio de autodeterminación sea aplicable a los habitantes de las islas y “busca activamente oportunidades en foros internacionales para hacer valer su reclamo de soberanía”.

“Este comportamiento es completamente incompatible con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y no es el comportamiento que esperamos de una democracia”, se expresa en la misiva.

Milei expuso ante la ONU sobre Malvinas y criticó duramente a la organización ALEXI J. ROSENFELD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Uno de los principales argumentos incluidos por Londres fue el referéndum realizado en 2013 en las islas. El gobierno británico recordó que la consulta registró una participación del 92% y que el 99,8% de los votantes se pronunció a favor de mantener el estatus de como territorio autónomo del Reino Unido. “No puede haber un diálogo sobre la soberanía a menos que los habitantes de las Islas Falkland así lo deseen”, completaron.

Recursos naturales

Otro de los ejes del documento fue la controversia por los recursos naturales. Durante su discurso, Milei cuestionó el avance del proyecto petrolero Sea Lion en la cuenca norte de Malvinas y denunció que se desarrolla mediante licencias británicas que la Argentina considera “ilegales e ilegítimas”.

Ante eso, el Reino Unido defendió la legalidad de las operaciones vinculadas a los hidrocarburos. Según su declaración, el desarrollo de esos recursos constituye una actividad comercial legítima regulada por las autoridades del territorio y realizada “en estricta conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”. “La legislación interna argentina no se aplica a las Islas Falkland”, señaló.

Asimismo, rechazó la interpretación argentina sobre las resoluciones de la ONU relativas a la disputa. “La Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas no prohíbe el desarrollo económico ni desplaza el derecho de los habitantes de las islas a la autodeterminación”.

Otro de los ejes del documento fue la controversia por la extracción de hidrocarburos en áreas próximas a las Islas Malvinas Archivo

Y agregó: “La Resolución 31/49 tampoco limita ni elimina el derecho de los habitantes de las islas a determinar libremente su estatus político y a procurar libremente su desarrollo económico, social y cultural”.

Finalmente, respecto de las penalizaciones anunciadas por el gobierno argentino contra las empresas que operan en la zona, Londres las calificó como intentos de “obstaculizar y hostigar” a compañías internacionales.

Sostuvo además que constituyen un ejercicio “completamente inaceptable” de jurisdicción extraterritorial, que “carece de justificación en el derecho internacional” y resulta “incompatible con el libre comercio”.