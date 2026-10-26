Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 27 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 11 y 23; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 27 de octubre el cielo estará parcialmente nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 27 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:42 y se pone a las 19:53.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará tormentas aisladas y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del S a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día