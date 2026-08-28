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Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 29 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 21; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de San Juan para el 29 de agosto
El pronóstico del tiempo para ciudad de San Juan para el 29 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 29 de agosto el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan se presentaría sin lluvias, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 33 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:55 y se pone a las 19:15.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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