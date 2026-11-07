Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 8 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 14 y 27; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de San Juan para el 8 de noviembre
El pronóstico del tiempo para ciudad de San Juan para el 8 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 8 de noviembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:32 y se pone a las 20:03.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

LA NACION
Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
Más leídas
  1. Los empresarios que pagaron la visita pastoral tendrán un cara a cara con el Papa
    1

    Los empresarios que pagaron la visita pastoral tendrán un cara a cara con el Papa

  2. Pagni analizó la apuesta de Massa, el plan de Bullrich y la incógnita de Kicillof frente a Cristina
    2

    Elecciones 2027: Carlos Pagni analizó la apuesta electoral de Massa, el plan de Bullrich y la incógnita de Kicillof frente a Cristina

  3. Una jueza ordenó pedir a EE.UU. datos financieros sobre Tapia y Toviggino
    3

    Un día después del fallo de la Corte, una jueza ordenó pedir a EE.UU. datos financieros sobre Tapia y Toviggino

  4. Cuál será la cotización del dólar este lunes 9 de noviembre
    4

    Cuál será la cotización del dólar este lunes 9 de noviembre