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Clima en ciudad de San Luis hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 1 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 14 y 26; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de San Luis para el 1 de noviembre
El pronóstico del tiempo para ciudad de San Luis para el 1 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Luis, indica que hoy 1 de noviembre el cielo estará chaparrones por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Luis presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:26 y se pone a las 19:51.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
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