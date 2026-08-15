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Clima en ciudad de San Luis hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 16 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 15; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de San Luis para el 16 de agosto
El pronóstico del tiempo para ciudad de San Luis para el 16 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Luis, indica que hoy 16 de agosto el cielo estará None cubierto por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Luis se presentaría sin lluvias, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 58 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:03 y se pone a las 18:56.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None cubierto y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

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