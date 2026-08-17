LA NACION

Clima en ciudad de San Luis hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 18 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 13; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de San Luis para el 18 de agosto
El pronóstico del tiempo para ciudad de San Luis para el 18 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Luis, indica que hoy 18 de agosto el cielo estará None parcialmente nublado con humo por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Luis se presentaría sin lluvias, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 39 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:01 y se pone a las 18:57.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Más leídas
  1. Las últimas horas de Hayden Panettiere: cómo fue encontrada, qué reveló la autopsia y sus últimos mensajes
    1

    Las últimas horas de Hayden Panettiere: cómo fue encontrada, qué reveló la autopsia y sus últimos mensajes

  2. Qué se sabe de la muerte de la actriz Hayden Panettiere
    2

    Qué se sabe de la muerte de la actriz Hayden Panettiere

  3. Cuánto cuesta una casa prefabricada de 2 dormitorios, 1 baño y cocina
    3

    Cuánto cuesta una casa prefabricada de 2 dormitorios, 1 baño y cocina en Argentina en agosto 2026

  4. La demanda de cobertura cambiaria se multiplicó casi por cuatro en tres meses
    4

    Tensión por el dólar: la demanda de cobertura cambiaria se cuadruplicó en los últimos tres meses