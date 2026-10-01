Clima en ciudad de San Luis hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Luis, indica que hoy 2 de octubre el cielo estará None ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Luis se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 30 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:02 y se pone a las 19:27.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None ventoso y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.