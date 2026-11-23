El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Luis, indica que hoy 24 de noviembre el cielo estará mayormente nublado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Luis presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 81 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:11 y se pone a las 20:12.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día