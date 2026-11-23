Con la vista puesta en la próxima temporada y sin tiempo para perder. Por más que los objetivos deportivos de River estén puestos en la conquista del Torneo Clausura y en tratar de clasificarse a la Copa Libertadores de 2027, los dirigentes del conjunto millonario no detienen la búsqueda de refuerzos de jerarquía. En ese contexto aparece sobre la mesa el nombre del arquero marroquí Yassine Bounou, alias “Bono”. Son cada vez más fuertes las versiones de que cuando termine la competencia oficial en la Argentina, Santiago Beltrán podría emigrar al Viejo Continente.

El gran desempeño del joven arquero de 22 años potencia los rumores: lo siguen desde Europa y algunos clubes podrían iniciar gestiones por el arquero. Su destacado rendimiento lo llevó a estar en la consideración de Lionel Scaloni, que lo convocó a la selección argentina y hasta debutó en el triunfo amistoso frente a Honduras. Esta evolución constante de Beltrán es la que despertó, según aseguran algunos medios europeos, el interés de Aston Villa y Atlético de Madrid, que evalúa opciones ante una eventual salida de Jan Oblak al fútbol árabe.

Yassine Bounou es el principal candidato para llegar a River en 2027 Ricardo Mazalan - AP

Frente a este escenario, los dirigentes de River trabajan para extender el vínculo con Beltrán hasta diciembre de 2030, con una mejora salarial y una cláusula de rescisión que les permita exigir, al menos, 15 millones de dólares para pensar en una salida del arquero de Núñez.

Mientras tanto, con todos estos elementos sobre la mesa, los principales responsables del fútbol del equipo millonario habrían tomado la determinación de viajar a Arabia Saudita para comunicarle a Bono que está en carpeta para ser el principal candidato para quedarse con el arco de River. El arquero, de 35 años, tiene contrato con Al-Hilal hasta julio de 2028. Sin embargo, los dirigentes del club de Núñez confían en que el público fanatismo del marroquí por la banda roja pueda torcer el rumbo y que acepte terminar antes su vínculo con el club árabe para desembarcar en la Argentina.

El propio futbolista expresó en varias oportunidades su deseo por jugar en el Monumental: “Es algo pendiente que tengo, sinceramente. Es uno de los sueños que tengo y me encantaría que algún día se cumpla. No quiero hacerlo solo por llevar el escudo. Quiero llegar y rendir. Si no lo siento así, no iría”, dijo el arquero marroquí en una charla con TyC Sports en 2023.

🤍❤️🤍 Bono y una respuesta 100% MILLONARIA luego de la eliminación de Marruecos en cuartos de la Copa del Mundo... ¿Llegará a River en algún momento de su carrera?



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Según explican algunos medios partidarios, este primer acercamiento a Bono se produjo para conocer la intención del arquero y las gestiones formales comenzarían en enero de 2027. Incluso, algunos explican que más allá de los tiempos que demande una eventual transferencia de Beltrán, en River no descartan incorporar a Bono para que ambos compitan por el puesto durante el primer semestre de 2027.

Tan serio es el interés de River, que el periodista marroquí Amine Birouk, de Radio Mars de Casablanca, contó: “El equipo argentino ya ha hablado con el equipo saudí para conocer la disposición a negociar, sabiendo que Bounou está hablando con River. Quiere ir a Buenos Aires, ama a River”.