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Clima en ciudad de San Luis hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 29 de agosto, la temperatura rondará entre 9 y 20; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de San Luis para el 29 de agosto
El pronóstico del tiempo para ciudad de San Luis para el 29 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Luis, indica que hoy 29 de agosto el cielo estará None mayormente nublado con humo por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Luis se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del None por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:48 y se pone a las 19:05.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None lluvias aisladas y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del n a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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