Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 15 de febrero, la temperatura rondará entre 6 y 18;

El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 15 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 15 de febrero el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:38 y se pone a las 21:03.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

