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Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 17 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 7 y 18; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 17 de octubre
El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 17 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 17 de octubre el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 44 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:31 y se pone a las 20:14.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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