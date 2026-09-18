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Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 19 de septiembre, la temperatura rondará entre 3 y 10; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 19 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 19 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 19 de septiembre el cielo estará None cubierto con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 3 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 58 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:34 y se pone a las 19:27.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None cubierto con lluvia débil y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 10 grados.

A la noche, el clima rondará los 7 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:

  • Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
  • Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
  • Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
  • Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
  • Mantenerse informado por las autoridades.
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