Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 24 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 6 y 19; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 24 de octubre
El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 24 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 24 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:16 y se pone a las 20:26.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

LA NACION
Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
Más leídas
  1. Cristina y Máximo Kirchner escucharon por Zoom la acusación en su contra en el caso Hotesur-Los Sauces
    1

    Cristina y Máximo Kirchner escucharon por Zoom la acusación en su contra en el caso Hotesur-Los Sauces

  2. El sugestivo video que publicó Patricia Bullrich en medio de los rumores sobre su candidatura
    2

    El sugestivo video que publicó Patricia Bullrich en medio de los rumores sobre su candidatura

  3. Julieta Prandi habló por primera vez de la separación: “Me enteré que Josefina estuvo tres días encerrada con Emanuel”
    3

    Julieta Prandi habló por primera vez de la separación de Emanuel Ortega: “Me enteré que Josefina Lynch estuvo tres días encerrada en el estudio con él”

  4. Un argentino y una alemana murieron tras volcar con el auto en la ruta 40
    4

    Un argentino y una alemana murieron tras volcar con el auto en la ruta 40