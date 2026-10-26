Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 27 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 7 y 14; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 27 de octubre
El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 27 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 27 de octubre el cielo estará parcialmente nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 69 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:10 y se pone a las 20:32.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado con lluvia débil y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del O a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

LA NACION
Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
Más leídas
  1. Milei se resiste por ahora a reconocer el triunfo de Lula y suma tensión al vínculo bilateral con Brasil
    1

    Milei se resiste por ahora a reconocer el triunfo de Lula y suma más tensión en el vínculo bilateral con Brasil

  2. En qué canal pasan la entrega del Balón de Oro 2026 hoy
    2

    En qué canal pasan la entrega del Balón de Oro 2026 hoy

  3. Se dispara el dólar ante el real en Brasil tras el triunfo de Lula: registró su mayor salto desde 1999
    3

    Elecciones en Brasil: qué pasa con el real y con las acciones tras el triunfo de Lula

  4. La respuesta de Colapinto al periodista británico que dijo que fue penalizado “por ser argentino”
    4

    La respuesta de Franco Colapinto al periodista británico que dijo que fue penalizado “por ser argentino”