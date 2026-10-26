Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 27 de octubre el cielo estará parcialmente nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 69 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:10 y se pone a las 20:32.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado con lluvia débil y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del O a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día