Clima en Ceres hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 20 de agosto, la temperatura rondará entre 9 y 19; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ceres, indica que hoy 20 de agosto el cielo estará None cubierto con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ceres presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 93 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:37 y se pone a las 18:45.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.
A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.