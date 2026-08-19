Clima en Ceres hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ceres, indica que hoy 20 de agosto el cielo estará None cubierto con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ceres presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 93 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:37 y se pone a las 18:45.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.