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Clima en Ceres hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 24 de julio, la temperatura rondará entre 12 y 19; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Ceres para el 24 de julio
El pronóstico del tiempo para Ceres para el 24 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ceres, indica que hoy 24 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ceres presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 92 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:58 y se pone a las 18:31.

Pronóstico del tiempo en Ceres para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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