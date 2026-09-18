Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en ciudad de Santa Fe hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 19 de septiembre, la temperatura rondará entre 18 y 27; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santa Fe para el 19 de septiembre
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santa Fe para el 19 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Fe, indica que hoy 19 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Fe se presentaría sin lluvias, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:57 y se pone a las 18:56.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del n a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Más leídas
  1. La extraña aparición de un aguará guazú deambulando por Rosario alertó a vecinos
    1

    Especie amenazada: la extraña aparición de un aguará guazú deambulando por Rosario alertó a vecinos

  2. Dieciséis hoteles argentinos entre los mejores del mundo, según la prestigiosa guía francesa
    2

    Dieciséis hoteles argentinos entre los mejores del mundo, según la prestigiosa guía francesa

  3. El Reino Unido dice que tiene “derecho” a extraer el petróleo de las Malvinas
    3

    El Reino Unido dice que tiene “derecho” a extraer el petróleo de las Malvinas

  4. Milei le dijo a una periodista que no tuvo “problema” con el video de Bullrich
    4

    Milei le dijo a una periodista que no tuvo “problema” con el video de Bullrich y elogió temas de Lali Espósito