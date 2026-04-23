Clima en ciudad de Santa Fe hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de abril de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 24 de abril, la temperatura rondará entre 13 y 23; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Fe, indica que hoy 24 de abril el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Fe presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:29 y se pone a las 18:33.
Pronóstico del tiempo en Santa Fe para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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