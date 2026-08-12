Clima en El Trebol hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 13 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 12; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de El Trebol, indica que hoy 13 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de El Trebol se presentaría sin lluvias, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:50 y se pone a las 18:34.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.
A la noche, el clima rondará los grados, mientras que los vientos serán del a una velocidad de kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
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