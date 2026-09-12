Clima en El Trebol hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 13 de septiembre, la temperatura rondará entre 6 y 13; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de El Trebol, indica que hoy 13 de septiembre el cielo estará None cubierto por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de El Trebol presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 79 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:09 y se pone a las 18:56.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None cubierto y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.
A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
- 1
- 2
Aluvión de turistas: la “nevada de la década” extiende el esquí hasta fines de mes en varios centros andinos
- 3
Un fuerte mensaje apareció en un baño de San Juan y desató una investigación por un posible abuso
- 4
Investigan el sorpresivo hallazgo de una tonelada de droga en un campo cercano a la ruta nacional 11