LA NACION

Clima en El Trébol hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 19 de julio, la temperatura rondará entre 15 y 23; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Trébol para el 19 de julio
El pronóstico del tiempo para El Trébol para el 19 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de El Trébol, indica que hoy 19 de julio el cielo estará con tormentas fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de El Trébol presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 68 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.

El sol sale a las 07:48 y se pone a las 18:18.

Pronóstico del tiempo en El Trébol para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. Antonela Roccuzzo mostró cómo se prepara para alentar a Messi en la final del Mundial
    1

    Pileta, lectura y relax: Antonela Roccuzzo mostró cómo se prepara para alentar a Messi en la final del Mundial

  2. Ucrania lanzó un poderoso ataque con drones contra uno de los mercados más grandes de Rusia
    2

    Ucrania lanzó un ataque con drones contra uno de los mercados más grandes de Rusia: 7 muertos y 25 heridos

  3. Messi recibió una pregunta en inglés de Tom Brady y Dibu Martínez tuvo que hacer de traductor
    3

    Messi recibió una pregunta en inglés de Tom Brady y Dibu Martínez tuvo que hacer de traductor

  4. Macri, antes de la final: el vínculo con Infantino, las denuncias a Tapia y la anécdota futbolera que casi lo deja soltero
    4

    Macri, antes de la final: su relación con Infantino, las denuncias a Tapia y la anécdota que casi lo deja soltero