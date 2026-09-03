Clima en El Trebol hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 4 de septiembre, la temperatura rondará entre 9 y 20; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de El Trebol, indica que hoy 4 de septiembre el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de El Trebol se presentaría sin lluvias, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:21 y se pone a las 18:51.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
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