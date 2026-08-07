Clima en El Trebol hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de El Trebol, indica que hoy 8 de agosto el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de El Trebol se presentaría sin lluvias, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:50 y se pone a las 18:34.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.