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Clima en Rafaela hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 1 de septiembre, la temperatura rondará entre 10 y 22; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Rafaela para el 1 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Rafaela para el 1 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rafaela, indica que hoy 1 de septiembre el cielo estará con cubierto con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rafaela se presentaría sin lluvias, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 89 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:23 y se pone a las 18:49.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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