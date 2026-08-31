Proponen federalizar el conurbano bonaerense y sacárselo a la Provincia: “Ya funciona así”

El exintendente de San Miguel Joaquín de la Torre se sumó a los planteos acerca de la problemática de la inmensidad del territorio bonaerense y propuso una nueva alternativa: federalizar los 27 distritos del conurbano y eliminar así la figura del gobierno provincial como autoridad competente sobre ellos. El también exsenador provincial planteó la iniciativa, aseguró, en respuesta a los problemas que se agravaron en la región en los últimos años.

“Pasan a tener únicamente Estado municipal y Estado nacional”, ratificó este lunes en diálogo con radio Mitre. Su postulación propone, a su vez, que cada distrito federal elija a su propio intendente, pero no participe en las votaciones para gobernador, senadores o diputados provinciales.

Y explicó: “Hay que entender es que esto ya funciona así: si vivís en La Matanza o en Hurlingham, el agua te la brinda AySA, que es una privatización nacional; el gas, MetroGAS, que también es nacional; la luz, Edesur; los trenes y colectivos también son nacionales; de la salud también se hacen cargo los municipios; en cuanto a la seguridad, los patrulleros, el combustible y las cámaras las pone el municipio, lo único que pone la provincia es el sueldo de los policías. Lo mismo pasa en educación”.

Joaquín de la Torre tomas-cuesta-8098 - LA NACION

El también exministro de Producción y Gobierno provincial —durante el mandato de María Eugenia Vidal— subrayó que la calidad y cantidad de servicios “no dependen de la provincia de Buenos Aires” sino que son nacionales o municipales. “Seguridad es nacional, por ejemplo. Así, Gendarmería podría estar instalada en el conurbano, que es el mayor problema, cumpliendo funciones no extraordinarias sino ordinarias”, marcó.

“Hay una realidad que es que en el conurbano, el estado provincial tiene poco que ver con la realidad de los vecinos. La mayoría inmensa de los servicios son nacionales y municipales y el costo el conurbano lo paga”, ratificó De la Torre y añadió: “Al eliminar el estado provincial propongo también eliminar ingresos brutos, que es un impuesto nocivo sobre todo para la vida de comerciantes y consumidores en el conurbano”.

División del conurbano

De la Torre también hizo alusión a la popular propuesta del exsenador nacional Esteban Bullrich sobre fragmentar el territorio de la provincia de Buenos Aires en cinco nuevas provincias. La reforma —presentada en un libro escrito con la colaboración de Enrique Morad y Jorge Colina— buscaba dividir el conurbano bonaerense en diferentes jurisdicciones (como las proyectadas provincias de Luján y del Río de la Plata) y subdividir el partido de La Matanza para “mejorar la gobernabilidad y la administración pública”.

“No puedo negar que cuando leí el libro de Esteban fue un motor para mí”, consideró De la Torre y adelamtó: “Si bien yo propongo algo opuesto, son posibilidades que pueden funcionar en forma paralela. La decisión de dividir municipios en este tiempo es de la provincia de Buenos Aires, llegado el caso de que se creen distritos federales, pasará a ser de la Nación”.

Actualmente, la provincia de Buenos Aires cuenta con casi el 40% de la población del país y de su PBI. El aporte a los fondos de la coparticipación federal alcanza al 38%, pero recibe un poco más del 20%.