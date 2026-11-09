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Clima en Rafaela hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 10 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 16 y 27; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Rafaela para el 10 de noviembre
El pronóstico del tiempo para Rafaela para el 10 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rafaela, indica que hoy 10 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rafaela se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:03 y se pone a las 19:36.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará tormentas aisladas y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.

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