Clima en Rafaela hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 29 de agosto, la temperatura rondará entre 11 y 20; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rafaela, indica que hoy 29 de agosto el cielo estará None mayormente nublado con humo por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rafaela presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 64 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:27 y se pone a las 18:47.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None cubierto y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
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