Clima en Rafaela hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 8 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 16; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rafaela, indica que hoy 8 de agosto el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rafaela se presentaría sin lluvias, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:47 y se pone a las 18:35.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.
A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
- 1
- 2
Gabriel Rolón, psicólogo: “La mayoría de las personas tienen desgraciadamente parejas que no querrían tener”
- 3
Una mansión utilizada para el espionaje durante la Segunda Guerra Mundial se transformó en un museo
- 4
Rodrigo De Paul marcó un golazo para Inter Miami ante Monterrey y le hizo un homenaje a Lionel Messi