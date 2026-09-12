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Clima en Reconquista hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 13 de septiembre, la temperatura rondará entre 10 y 16; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Reconquista para el 13 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Reconquista para el 13 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Reconquista, indica que hoy 13 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Reconquista presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:00 y se pone a las 18:49.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None cubierto y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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