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Clima en Reconquista hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 16 de octubre, la temperatura rondará entre 14 y 21; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Reconquista para el 16 de octubre
El pronóstico del tiempo para Reconquista para el 16 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Reconquista, indica que hoy 16 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Reconquista presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:21 y se pone a las 19:07.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
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