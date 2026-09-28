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Clima en Reconquista hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 29 de septiembre, la temperatura rondará entre 18 y 25; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Reconquista para el 29 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Reconquista para el 29 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Reconquista, indica que hoy 29 de septiembre el cielo estará con cubierto con tormenta débil por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Reconquista presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:40 y se pone a las 18:57.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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