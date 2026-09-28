Un nuevo alud arrasa un campamento de montaña y deja muertos y desaparecidos

KATMANDÚ.– Al menos dos personas murieron y otras 14 permanecían desaparecidas este lunes tras un alud que arrasó un campamento base en la montaña Himlung, en el centro-norte de Nepal, mientras equipos de rescate retomaron la búsqueda en medio de condiciones meteorológicas adversas.

El alud se produjo el domingo por la mañana en esta cumbre del Himalaya, situada cerca de la frontera con el Tíbet, cuando un grupo de trabajadores nepalíes se encontraba en el campamento preparando la llegada de montañistas extranjeros para la temporada de ascensos de otoño, que comenzó este mes.

Fuertes lluvias y deslizamientos de tierra vuelven a causar estragos en Nepal

“Dos cuerpos fueron encontrados”, declaró Tul Sing Gurung, presidente de la Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal. Según precisó, ocho guías participaban en las tareas de búsqueda de los trabajadores que continuaban desaparecidos.

El montañista Mingma G. Sherpa, quien dirige los operativos, explicó que las condiciones meteorológicas dificultaron el acceso al lugar del accidente. “Hubiéramos podido salvar vidas, pero debido al mal tiempo llegamos al sitio del accidente por la noche del domingo”, escribió en Facebook.

Los fallecidos eran guías de montaña, mientras que los desaparecidos trabajaban como personal de cocina en el campamento de expedición, según Sherpa. Inicialmente, las autoridades habían informado de diez personas desaparecidas.

Una vivienda quedó parcialmente derrumbada tras un deslizamiento de tierra provocado por fuertes lluvias en Nepal Shankar Bhujel - JNA via ZUMA Press Wire DPA

Otras diez personas fueron rescatadas con vida y evacuadas en helicópteros, de acuerdo con las autoridades. Los restos de las dos víctimas mortales también fueron trasladados por vía aérea el lunes hasta Katmandú y posteriormente llevados al Hospital Universitario Docente de la Universidad Tribhuvan.

El distrito de Manang, donde se encuentra la montaña, también sufrió durante el fin de semana inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las fuertes lluvias. El gobierno nepalí había emitido advertencias por el mal tiempo en distintas zonas del país.

La agencia de gestión de desastres de Nepal informó que, además de las víctimas de la avalancha, otras 21 personas murieron y cinco permanecían desaparecidas en diferentes puntos del país entre el jueves y el domingo como consecuencia de incidentes vinculados al clima. Otras cinco personas resultaron heridas y al menos 194 viviendas sufrieron daños.

Una nueva emergencia para Nepal

La avalancha se produce pocas semanas después de una de las peores catástrofes naturales registradas recientemente en Nepal. El país todavía intenta recuperarse de las inundaciones y deslizamientos ocurridos en agosto, que devastaron numerosas localidades y dejaron más de 1.400 muertos y casi 6.000 desaparecidos, según las autoridades.

Las lluvias de los últimos días volvieron a afectar especialmente a las zonas montañosas, donde las precipitaciones pueden provocar desprendimientos, deslizamientos y avalanchas en un terreno ya inestable.

Deslizamiento de tierra masivo cerca del pueblo de Samagaun en la región de Gorkha

La temporada de otoño suele atraer a numerosos montañistas internacionales a Nepal, uno de los principales destinos mundiales para el alpinismo. Las expediciones dependen en gran medida de los trabajadores locales, que se encargan de transportar equipos, preparar los campamentos y asistir a los escaladores.

El Himlung, situado en una zona remota del Himalaya, forma parte de las montañas nepalíes que reciben expediciones durante esta época del año. El acceso al campamento base y las tareas de rescate se vieron complicados por las lluvias y la escasa visibilidad.

Las lluvias también golpean a India

El episodio forma parte de un frente de mal tiempo que también provocó graves inundaciones en el norte de India. Al menos 62 personas murieron en el estado de Uttar Pradesh después de tres días de intensas lluvias, según informaron funcionarios locales.

Las precipitaciones provocaron inundaciones en varios distritos, dejaron 46 personas heridas y dañaron más de 1000 viviendas. Las autoridades suspendieron las clases en varias zonas, incluida la capital estatal, Lucknow, mientras equipos de emergencia evacuaban a residentes de áreas anegadas.

Las autoridades recomendaron además evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse alejados de ríos, arroyos y desagües donde las corrientes podían adquirir gran velocidad.

Residentes de un barrio situado en una zona baja observan cómo las aguas de la inundación anegan su vecindario tras las fuertes lluvias en Kanpur, India AP

Atul Kumar Singh, científico principal del Centro Meteorológico Regional de Lucknow, señaló que las lluvias comenzarían a disminuir a partir del lunes debido al debilitamiento de un sistema meteorológico sobre la bahía de Bengala. Sin embargo, anticipó que podrían persistir precipitaciones ligeras en sectores del este y oeste del estado hasta el martes.

Las inundaciones también afectaron al estado de Odisha, en el este de India, donde más de 75.000 personas fueron evacuadas hacia zonas consideradas más seguras.

La sucesión de inundaciones, deslizamientos y avalanchas mantiene bajo presión a los servicios de emergencia de ambos países.

Agencias AFP y AP